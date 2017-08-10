Госдепартамент назвал неуместным визит Путина в Абхазию

В Вашингтоне считают неуместным визит президента Владимира Путина на оккупированную Россией территорию Грузии - в Абхазию. Эта поездка несовместима с принципами женевских соглашений, которых придерживается Россия, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Хизер Ноэрт.

США всецело поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и отвергают признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. США призывают Россию вернуть войска на довоенные позиции в соответствии с положениями договоренности 2008 г. о прекращении огня и отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.

Путин посетил Абхазию 8 августа и провел встречу с президентом непризнанной республики Раулем Хаджимбой. Он заявил, что Россия вложит в Абхазию в ближайшие три года около 6 млрд руб. Он также заявил, что Россия гарантирует и в будущем также будет гарантировать безопасность и независимость Абхазии.