Россия за три года инвестирует в Абхазию порядка 6 млрд рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что инвестпрограмма Абхазии на 2017-2019 гг. составит около 6 млрд руб. «Абхазия - важный партнер и союзник России, с которым нас объединяет общая история и духовное родство. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», – сказал Путин по итогам переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Российский лидер отметил, что в январе-марте товарооборот двух стран увеличился на 6,5%. При этом большую часть абхазского экспорта составляет продовольствие, прежде всего фрукты и овощи. «С учетом введенных нами в 2014 г. ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран у Республики Абхазия есть очень хорошие возможности и далее наращивать объем поставок своей продукции на российский рынок», - добавил он.

Путин напомнил, что банки России участвуют в проектах в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности на общую сумму порядка 1 млрд руб. «Рассчитываем, все это будет способствовать наращиванию налоговых поступлений в бюджет Абхазии, повышению занятости, уровня и качества жизни», - отметил президент России.

Россия и Абхазия также договорились наращивать сотрудничество в сфере торговли, обороны, безопасности и упрощения таможенного контроля.