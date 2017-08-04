Россияне отказываются от туров в Абхазию после взрывов

Туроператоры сообщают об отдельных отказах от туров в Абхазию после взрывов на складе боеприпасов, передает «Интерфакс» со ссылкой на электронную газету Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что в четверг в компании приняли много звонков. «Аннулировано не более десятка заявок, но продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%», - отметил он.

В «НТК Интурист» также сообщили о звонках и вопросах туристов на эту тему. Правда, по словам директора по продажам компании Сергея Толчина, обошлось без отказов и заметного снижения спроса.

Общее снижение продаж направления, по оценкам эксперта, составляет порядка 12-15% по сравнению с началом августа прошлого года. По данным компании «Аква Абаза», Абхазия продается с падением порядка 50% по отношению к аналогичному периоду 2016 г.

2 августа на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошли взрывы. Пострадали более 60 человек, в том числе жертвами стали две жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова и Елена Тимофеева, совершавшие конную прогулку.