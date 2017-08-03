Две россиянки погибли в результате взрыва в Абхазии

Жертвами взрыва на складе боеприпасов в Абхазии стали две туристки из России, сообщили в МЧС республики. «Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром. Третья женщина из Подольска найдена живой, с переломом руки», — сказали в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе ведомства РБК назвали имена погибших — Елена Панакова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения. В больницу доставлена Людмила Дмитриева 1954 года рождения.

Взрыв на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское произошел 2 августа. По данным минздрава республики, общее число пострадавших достигло 60 человек, в их числе 35 российских туристов.