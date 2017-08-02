В Абхазии от взрыва на складе боеприпасов пострадали 27 человек, в том числе 19 россиян

Около 30 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии. Инцидент произошел в селе Приморском Гудаутского района. Получившие ранения доставлены в больницы, передает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакии.

«Пять человек поступили в республиканскую больницу Сухума, около двадцати - в гудаутскую больницу и два человека - в больницу Нового Афона с ранениями различной степени тяжести. Медицинские бригады сформированы, врачи мобилизованы, мы располагаем всеми возможностями для оказания квалифицированной помощи пострадавшим», - уточнил он.

«По предварительным данным, в больницы Сухума, Нового Афона и Гудауты поступили 27 человек, в том числе 19 россиян, проводивших свой отдых в Абхазии и оказавшихся недалеко от места ЧП», - позже уточнил Цахнакия.

По предварительным данным, среди пострадавших есть и отдыхающие.

Начальник штаба МВД республики Родион Базба рассказал, что жителей домов, построенных рядом со складом боеприпасов, охваченным огнем, эвакуируют в безопасное место. В некоторых домах выбиты стекла, ограничено движение по республиканской трассе Сухум - Новый Афон во избежание попадания каких-либо осколков в проезжающие машины. «Что касается самого склада, то к нему пока невозможно подойти, поскольку там до сих пор происходят взрывы», - уточнил Базба.