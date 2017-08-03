Власти Абхазии выплатят по 500 000 рублей семьям погибших при взрывах россиян

Власти Абхазии выплатят по 500 000 руб. компенсации семьям двух туристов из Санкт-Петербурга, погибших при взрывах на складе боеприпасов в селе Приморском, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Рауля Хаджимбы.

«Премьер-министр [Абхазии] Беслан Барциц рассказал о ходе и результатах работы госкомиссии по ликвидации последствий взрывов на складе с боеприпасами Министерства обороны в селе Приморском Гудаутского района. Семьям двух погибших туристов будут выплачены компенсации в размере 500 000 руб., правительство также взяло на себя решение вопросов транспортировки тел погибших», - отметили в пресс-службе.

Туристы, проживавшие в Приморском, размещены в гостиницах, и все они, за исключением одной гражданки Российской Федерации, решили продолжить отдых в республике.

По его словам, все жилые помещения, которым был нанесен ущерб в результате взрывов, будут восстановлены за счет госбюджета, а пострадавшим будет выплачена компенсация за нанесение вреда здоровью.