Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрывов в Абхазии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрывов в Абхазии, в результате которых погибли две россиянки и пострадали более 30 российских туристов. Сейчас во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о пострадавших и погибших гражданах России.

Взрывы на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии произошли 2 августа. В результате этого происшествия, по различным данным, пострадало несколько десятков человек.

«Согласно действующему законодательству в случае, если преступление совершено против граждан России, лица, его совершившие, несут ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении СКР.