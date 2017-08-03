В Абхазии после взрыва на складе боеприпасов в больницы попали 64 человека

После взрыва склада боеприпасов в селе Приморское в Абхазии в больницы попали 64 человека, рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

По его словам, две женщины погибли. Пятеро пострадавших были перевезены из Гудауты в Сухумскую больницу в тяжелом состоянии, однако сейчас динамика улучшается. «Пятерых раненых прооперировали с различными осколочными ранениями, у других пациентов состояние средней тяжести и относительно удовлетворительное», - уточнил министр.

Всего в Сухумскую республиканскую больницу были доставлены 17 человек. «Восемь из них госпитализированы, остальные выписаны после оказания медицинской помощи», - сказал он, добавив, что в Гудаутскую больницу поступили 44 пострадавших, в Гагрскую больницу - трое, в Новоафонскую - двое.

Цахнакия также заявил, что среди пострадавших есть трое детей. «Один ребенок с ушибами и ссадинами конечностей лежит в детской больнице, другой с сотрясением мозга в нейрохирургическом отделении республиканской больницы, третий - в Гудаутской районной больнице. Состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает», - сказал он.