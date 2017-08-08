Путин: Россия гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость

Россия гарантирует и в будущем также будет гарантировать безопасность и независимость республики Абхазия. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время переговоров с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.

«Самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», - сказал Путин.

Российский лидер отметил необходимость поиска оптимальных путей развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест, собственной налогооблагаемой базы. «Вот об этом сегодня и поговорим», - уточнил Путин.