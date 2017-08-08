Тбилиси осудил визит Путина в Абхазию

Тбилиси осудил визит президента России Владимира Путина в Абхазию, где он провел встречу с президентом республики Раулем Хаджимбой. «В день широкомасштабной военной интервенции Грузии 2008 г. визит президента России Владимира Путина на оккупированный Абхазский регион является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.

В НАТО заявили, что сожалеют о том, что визит Путина состоялся без предварительного согласия Тбилиси. «Визит президента Путина в грузинский регион Абхазию в девятую годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров», — приводит «РИА Новости» слова исполняющего обязанности официального представителя НАТО Дилана Уайта.