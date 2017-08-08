Путин считает возможным упростить таможенный контроль на границе с Абхазией

Российский президент Владимир Путин считает возможным реализовать идеи по упрощению таможенного и фитосанитарного контроля на границе с Абхазией.

«Президент Абхазии Рауль Хаджимба действительно ставил вопрос об изменении порядка таможенного оформления, работы фитосанитарных служб - у нас есть определенные здесь идеи, я думаю, мы в ближайшее время их реализуем», - заявил российский лидер по итогам переговоров с Хаджимбой.

Путин рассказал, что на переговорах поднимался вопрос дальнейшего развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. «Между нашими странами подписано уже более ста документов. Дали поручение ускорить работу над рядом соглашений в целях практической реализации положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года», - отметил он.

В свою очередь МИД Грузии осудил визит Путина в Абхазию. Этот визит «является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии», говорится в заявлении дипломатического ведомства.