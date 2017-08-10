Путин потребовал решить вопрос со справками для лишившихся жилья при ЧС

Президент Владимир Путин потребовал разобраться с практикой оформления документов на выплату компенсаций гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала Путину, что в Ставропольском крае экспертные организации требовали с людей деньги за заключение о том, что жилье пришло в негодность. Пострадавшие получают право на государственный жилищный сертификат на основании такой справки. По словам Голиковой, за эти справки с граждан брали по 5000-6000 руб.

Она добавила, что когда с ситуацией разобрались и гражданам вернули деньги, «соответствующую комиссию за возврат платежа начали брать подразделения банков». Росреестр, чтобы выдать справку, что это единственное жилье у гражданина, брал около 1800 руб.

«Это чушь какая-то», - заявил Путин и попросил Голикову еще раз проверить, возвращены ли людям эти деньги.

«И второе. Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», - добавил Путин.