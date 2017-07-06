Путин начал выдавать губернаторам списки претензий после прямой линии

Потомский заверил президента, что вопросами, которые задали жители, «в большинстве случаев мы занимаемся» Пресс-служба президента России

Губернаторы всех регионов получат подготовленные администрацией президента списки жалоб жителей, поступивших на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил в четверг, 6 июля, во время встречи с губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Один из двух губернаторов-коммунистов Потомский первым получил такую справку от Путина с просьбой «это все проработать». «Мы так будем делать практически с каждым регионом России», – обещал президент, слова которого приведены на сайте Кремля. По словам Путина, жалобы граждан также станут поводом для специального совещания с губернаторами.

Администрация президента анализирует все вопросы граждан, поступившие на прямую линию, которая состоялась 15 июня, напомнил глава государства. Как писал ранее «Интерфакс», всего на прямую линию поступило почти 2 млн вопросов; администрация президента анализирует их по каждому региону отдельно, сообщил Путин. «Хочу, чтобы это была системная работа, которая охватила бы практически всю территорию страны», – отметил он. Потомскому Путин сообщил, что хотел бы, чтобы и тот «увидел и услышал, как люди... чувствуют себя, какие вопросы их волнуют, на что они обращают внимание».

Примерное содержание переданной Потомскому бумаги Путин обнародовал: по его словам, жители Орловской области жалуются на отсутствие каких-либо выплат при увольнении, на аварийное жилье, отсутствие лекарств для льготников всех категорий, резкое повышение тарифов ЖКХ, дороги, свалки и т. д. Одна из жалоб показалась Путину удивительной: из нее следовало, что родителям приходится покупать учебники для детей-школьников; сумму покупки автор жалобы оценил в 15 000-17 000 руб. По закону учебники в государственных школах должны предоставлять бесплатно, напомнил президент.

Потомский заверил президента, что вопросами, которые задали жители, «в большинстве случаев мы занимаемся». «Мы детально, досконально изучим всю эту ситуацию и подойдем к этим вопросам более фундаментально, ответим на все поставленные вопросы», – обещал губернатор.

Ранее Орловская область стала одним из трех регионов, куда Путин после прямой линии направил проверку контрольного управления президента. Поводом для проверки стала прозвучавшая на прямой линии жалоба местной жительницы – федеральной льготницы, сообщившей об отказе региональных властей обеспечить ее положенными по закону лекарствами. Контрольному управлению президента поручено проверить, как соблюдаются права федеральных льготников на лекарственное обеспечение в регионе. Кроме того, на основании прозвучавших на прямой линии жалоб президентскому контрольному управлению предстоит изучить обеспечение жильем полицейских в ХМАО и соблюдение прав граждан на получение мер социальной поддержки в Самарской области, сказано в поручениях Путина по итогам прямой линии. В Орловской области и ХМАО с жалобами, прозвучавшими во время прямой линии, уже разбираются правоохранительные органы.

Орловская, Самарская области и ХМАО были далеко не единственными регионами, жители которых жаловались президенту на прямой линии. После общения Путина с гражданами правоохранительные органы сообщили о доследственных проверках в восьми регионах – Забайкальском и Ставропольском краях, а также в Мурманской, Московской, Орловской областях, ХМАО, Удмуртии и Приморском крае. Из-за большого количества высказанных людьми претензий к региональным властям некоторые политологи назвали прямую линию этого года «поркой губернаторов».

Проверка контрольного управления президента – серьезный сигнал для губернаторов, говорили ранее эксперты «Ведомостей». Такая проверка назначается, чтобы получить объективную картину: с местными правоохранительными органами региональные власти могут при определенных условиях договориться, чтобы результаты их проверок не были столь серьезны, отмечал бывший сотрудник АП Андрей Колядин. Контрольное управление – федеральный орган, не имеющий никаких контактов с региональными властями, и по итогам его проверок либо правоохранители продолжают работу, либо президент решит, что делать с нарушителями закона, пояснял собеседник.

Неудобные вопросы и просьбы, на которые не ответил Путин во время прямой линии