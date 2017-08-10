ФБК Навального нашел признаки картельного сговора при закупках МВД

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный политиком Алексеем Навальным, обнародовал информацию о возможном сговоре при госзакупках автомобилей для МВД.

По данным юриста ФБК Любови Соболь, МВД закупало крупные партии автомобилей и автобусов по цене на 4,5-5,5% выше розничной. Например, ФБК оценил превышение закупочной цены над розничной в 17 млн руб. за 92 автобуса КАВЗ-4238 и в 7 млн руб. за 200 автомобилей Chevrolet Niva. При общем объеме рассмотренных контрактов в 5 млрд руб. переплата составила минимум 240 млн руб., а с учетом вероятной оптовой скидки в 15% - 740 млн руб, подсчитал ФБК.

Навальный называет сумму 740 млн руб. похищенной при сговоре пяти компаний, участвовавших в торгах. «Это [240 млн руб.] минимальная сумма, которую откатами получили наши славные борцы с преступностью», - утверждает Соболь. По данным ФБК, минимум три из пяти компаний, участвовавших в торгах, - «Техинком», «Техно-темп», «Кан авто трейд», «Кан-автоваз» и «Авто трейд» - принадлежат Александру Колесову, сыну экс-губернатора Амурской области Николая Колесова, который сейчас возглавляет концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

«Снижение начальной цены на торгах в восьми аукционах из девяти составляло всего полпроцента. Можно смело утверждать, что все эти пять компаний действовали на госзакупках совместно, что является запрещенным законом картелем», - утверждает Соболь.

«Занятно, что документацию подписывал замглавы департамента МВД Сергей Горелик, который в 2013, по сообщениям СМИ, уже фигурировал в махинациях на госзакупках МВД. <...> Мы требуем от [министра внутренних дел Владимира] Колокольцева провести проверку госзакупок собственного ведомства и возбудить уголовное дело», - пишет Навальный. На сайте политика размещены ссылки на обращение в ФАС с требованием возбудить антимонопольное дело, а также на обращение на имя Колокольцева.