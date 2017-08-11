Пожар на трикотажной фабрике в Смоленске тушат вторые сутки

Ликвидировать начавшийся вчера пожар в производственном корпусе фабрики «Шарм» в Смоленске пока не удалось, передает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС по Смоленской области.

Пожарные работали всю ночь. Часть здания обрушилась из-за попадания воды на раскаленные перекрытия.

Управление СК по Смоленской области начало доследственную проверку по факту гибели при пожаре в производственном корпусе кладовщицы 1983 г. рождения. Причиной смерти женщины могло стать отравление продуктами горения.

Это не первый пожар, вспыхнувший на фабрике «Шарм». Осенью 2014 г. пожары два раза возникали на предприятии.