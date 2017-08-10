Пожар на трикотажной фабрике в Смоленске локализовали

Пожар в производственном корпусе трикотажной фабрики «Шарм» в Смоленске, унесший жизнь 33-летней женщины, локализован. Полностью ликвидировать его еще не удалось, рассказали «Интерфаксу» в главном управлении МЧС по Смоленской области.

«К 18.00 пожар был локализован на площади 1500 кв. м. Проливка конструкций пока не дала результата, полная ликвидация может занять много времени, быть может, пожарным придется работать всю ночь», - пояснили в МЧС.

Следственное управление СК по Смоленской области начало доследственную проверку по факту гибели в пожаре кладовщицы 1983 года рождения. По предварительным данным, причиной смерти женщины стало отравление продуктами горения.

На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений, дежурят медики и полицейские.