В Смоленске горит швейная фабрика, есть погибший

В Смоленске возник пожар на швейной фабрике. На предприятии погиб один работник. Информация о пострадавших уточняется. Пожар распространился на площадь около 1000 кв. м, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании швейной фабрики, расположенной в Чуриловском пер. в Смоленске, поступила в управление МЧС в 13.58 мск в четверг. На место происшествия выехали подразделения спасателей — 20 человек.

«По данным на 16.00, площадь возгорания — 1000 кв. м, погиб один человек — работник предприятия», — уточнили в ведомстве. С предприятия были эвакуированы рабочие.