Безопасность и право

Пожар на Кировском заводе

В Санкт-Петербурге горел одноэтажный цех тракторного производства
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