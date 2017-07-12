Пожар на Кировском заводе
В Санкт-Петербурге горел одноэтажный цех тракторного производства
Крупный пожар возник в среду 12 июля на территории Петербургского тракторного завода, расположенного в Кировском районе северной столицы
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В 11.55 пожару присвоили третий номер сложности из пяти существующих. Впоследствии номер сложности крупного пожара был понижен с третьего до первого, сообщает "РИА Новости"
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В тушении цеха тракторного производства размером 500 на 200 м были задействованы более сотни человек и десятки единиц техники, включая пожарно-спасательные вертолеты
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Всех рабочих из горящего цеха эвакуировали, погибших и пострадавших нет, сообщает "РИА Новости"
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«Пожар локализован в 13.35 на площади 1000 кв. м», - сообщил Северо-Западный региональный центр МЧС.
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