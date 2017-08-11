СКР возбудил дело по факту пожара на трикотажной фабрике в Смоленске

По факту пожара 10 августа на фабрике «Шарм» в городе Смоленске следственным управлением СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 216 УКР (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом говорится на сайте ведомства.

При пожаре погибла работница фабрики 1983 г. рождения. «Предварительная причина смерти – токсическое действие окиси углерода», - уточнили в СКР.

Очаг возгорания был расположен на втором этаже в одном из цехов. «В ближайшее время следствием будут допрошены руководство и работники фабрики, произведена выемка документов», - отмечается в пресс-релизе.

Следствие рассматривает различные версии причин пожара, в том числе нарушение безопасности при проведении сварочных работ в складском помещении готовой продукции швейного цеха, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, поджог и другие. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства фабрики, должностных лиц контролирующих органов, ответственных за пожарную безопасность на предприятии.