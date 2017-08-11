Гендиректор «Балтстроя» признал вину по «делу реставраторов»

Гендиректор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев признал вину по делу о хищениях средств Министерства культуры, выделяемых на реставрацию объектов культурного наследия (так называемое «дело реставраторов»). Как сообщает «Фонтанка.ру», приговор ему должен быть вынесен без судебного следствия. 11 августа его доставили в Куйбышевский суд. Однако судья Юлия Трофимова отложила рассмотрение дела до 17 августа по просьбе адвоката подсудимого Елены Васильевой. Она сообщила об экстренной госпитализации.

Сергеев был арестован в Москве 29 марта 2016 г. по делу о хищениях при реставрации Изборской крепости. Тогда же и по этому же делу был арестован управляющий «Балтстроем» Александр Коченов. В тот же день был арестован и Дмитрий Михальченко, гендиректор холдинга «Форум», в который входит «Балтстрой», но он обвинялся в контрабанде алкоголя.

По «делу реставраторов» также проходят бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, бывший директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, руководитель подведомственного министерству центра реставрации Олег Иванов. Дело было возбуждено в марте 2016 г. Федеральной службой безопасности. По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО «Линнит-консалт» Никиту Колесникова.

Остальные фигуранты дела в августе завершили изучение материалов следствия. Сообщалось также, что все фигуранты погасили вменяемый им ущерб на общую сумму 163 млн руб.