«Балтстрой» потерял контракт на реконструкцию Петербургской консерватории

По соглашению сторон расторгнуты договоры Министерства культуры и строительной компании «Балтстрой» на реконструкцию основного здания Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, следует из информации на сайте госзакупок. Три контракта на общую сумму 1,4 млрд руб. были заключены в 2015-2016 гг. Окончание работ по ним планировалось на осень 2017 г.

В числе причин расторжения руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры (СЗД) Наталья Волынская называет необходимость дополнительного финансирования и проектирования. «В процессе производства работ вскрылось много обстоятельств, которые требуют прохождения подробной экспертизы. Продолжать работать без внесения изменений в проект было невозможно. Такое в реставрации бывает часто, говорит она. По словам Волынской, дирекция будет формировать новый контракт и проводить новые торги. Связаться с "Балтстроем" не удалось.

АО «Балтстрой» входит в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко. Ее основные заказчики - Министерство культуры, комитет по строительству Петербурга, управление делами президента и проч.

В марте 2016 г. гендиректор АО «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и управляющий Александр Коченов были арестованы по делу о хищениях при реставрации Изборской крепости. «Балтстрой» проводил реставрационные работы крепости еще в 2012 г. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении топ-менеджмента компании и ряда чиновников Министерства культуры. Спустя две недели был арестован Михальченко. ему предъявлено обвинение в контрабанде алкоголя организованной группой (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ), арест продлен до 29 июня 2017 г.

Аресты руководителей сказались на загрузке подрядчика. В 2016 г. «Балтстрой» снизил объем госконтрактов в девять раз по сравнению с 2015 г. до 1 млрд руб.: компания выиграла 12 госконкурсов из 63. После арестов топ-менеджмента часть контрактов была расторгнута. В 2015 г. подрядчик выиграл 42 конкурса из 73 (сумма контрактов – 9,5 млрд руб.), в 2014 г. победил в 34 из 66 госконкурсов (18 млрд руб.). В 2016 г. компания усилила работу по взысканию долгов, сумма исковых требований за год выросла с 52 млн до 790 млн руб.

Изначально реконструкцию консерватории должно было вести ЗАО «Стройфасад», в августе 2014 г. заключившее с СЗД госконтракт стоимостью 1,9 млрд руб. После изменения проектно-сметной документации подрядчик отказался завершать работы, мотивировав это «невозможностью их выполнения». После этого дирекция заключила контракты с «Балтстроем».