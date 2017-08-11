Лавров сравнил противников присоединения Крыма с авторами злополучного опроса на «Дожде»

Военная сила не способна обеспечить права жителей Донбасса, для этого необходимо заставить радикалов в Киеве выполнять минские договоренности, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. Как передает ТАСС, он сказал это участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». По его словам, выполнение минских соглашений в интересах России, войны с Украиной никто не хочет. «Новыми бомбежками, новыми обстрелами мы эту проблему не решим», - добавил он.

Задачей России министр считает добиться, чтобы русскоязычное население Донбасса могло спокойно жить в своих родных местах, а не было вынуждено бежать в другие страны.

Также Лавров высказал мнение, что «отдавать Крым в руки нацистов», которые совершили государственный переворот в Киеве, было бы преступным. «Есть некоторые у нас люди, которые говорят, что не надо было Крым воссоединять с Россией, не надо было помогать ополченцам в Донбассе, не надо было в Сирию лезть, - сказал Лавров. - Но это, знаете, примерно как говорить про то, что ждало русских, русскоязычных в Крыму и на востоке Украины, когда тот же Дмитрий Ярош в конце февраля [2014 г.], еще до того, как стали думать всерьез о референдуме в Крыму, когда он сразу после этого государственного переворота заявил, что русский украинца никогда не поймет, никогда не будет по-украински разговаривать, поэтому русских в Крыму быть не должно». Он лично не может согласиться с мнением, что «это нужно просто пускать на самотек», «тем более что вслед за этим словами там была попытка вооруженного захвата здания Верховного совета Крыма». Такие рассуждения про Крым он сравнил с мнением, что нужно было сдать нацистам Ленинград. «Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв. Мне кажется, это из той самой истории - рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе», - подчеркнул Лавров.