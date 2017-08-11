РБК: Татарстану откажут в создании комиссии по договору с Россией

Как сообщает РБК, Кремль не планирует создавать правовую комиссию в связи с истечением договора о разграничении полномочий с Татарстаном. Об этом изданию сообщили федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю. Они добавили, что позиция Кремля по этому вопросу не изменилась: продлевать документ или подписывать новый федеральный центр не будет.

По словам федерального чиновника, регион может и сам решить все правовые коллизии. Ранее с просьбой к Владимиру Путину обратились депутаты госсовета Татарстана, они просили создать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам. Также депутаты просили президента сохранить статус президента республики.

Ранее председатель госсовета Фарид Мухаметшин выразил мнение, что комиссия позволила бы «поработать над будущим нашей республики, имея в виду, что договор подразумевал сглаживание некоторых моментов российской Конституции, которая не была принята на территории Татарстана в свое время». Республика готова привести ряд норм своей Конституции в соответствие с российской, добавил он: «Но за основополагающие документы, которые были заложены в конституционное строительство нашей республики, конечно, мы заступаемся, и этим обращением информируем и президента».