Лавров рассказал об объективной и необратимой смене эпох в мире

Мир переживает переломный этап смены эпох, уход однополярного порядка и формирование полицентричного миропорядка, но процесс идет непросто, а многие действующие политики в попытках сохранить однополярность в международных отношениях действуют в соответствии с теорией управляемого хаоса. Как передает ТАСС, это министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

«Уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным миропорядком, - сказал министр. - Появляются новые центры экономического роста, новые центры финансовой мощи, а за всем этим приходит, конечно же, и политическое влияние. Эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе и участвуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональность, особенно в том, что касается регионов, где соответствующие центры силы формируются. Это, конечно, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР». Этот процесс он назвал объективным и необратимым. По его словам, смена эпох всегда происходит долго и процессу «пытаются активно препятствовать, препятствуют прежде всего те, кто ранее доминировал в мире, кто хочет свое доминирование сохранить и в новых условиях, а по большому счету - навечно». Однако многополярность - «это отражение реально существующей культурно-цивилизационной множественности, многообразия современного мира и, конечно же, это реальное отражение желания народов самим свою судьбу определять», убежден руководитель МИДа.

«Чтобы обосновать свое желание сохранить миропорядок, который был бы западноцентричным, выдвигаются и такие теории, как "многополярность - это путь к хаосу", якобы много игроков никогда не смогут договориться между собой, - отметил Лавров. - Говоря о хаосе, наверное, другой анализ будет более уместен: есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что те, кто выдвинул теорию управляемого хаоса, имеют немало сторонников среди действующих политиков». «Когда где-то в далеких района происходит постоянная турбулентность, наверное, страны, которые соседствуют с районами кризисов, больше заняты успокоением этой ситуации и меньше заняты укреплением собственной экономики и своих возможностей на мировой арене», - пояснил министр.

«Если мы посмотрим на факты, тот хаос, который был посеян в Ираке и Ливии, в целом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, тот импульс негативным процессам, который дало вмешательство извне с использованием грубой силы, - это все плоть от плоти той самой однополярности, которую наши западные коллеги стараются сохранить», - цитирует министра ТАСС.