Белый дом: «Спасибо Путину» от Трампа было сарказмом

Выражая благодарность президенту Владимиру Путину за сокращение сотен сотрудников американской дипмиссии, президент Дональд Трамп был саркастичен. Как сообщил Reuters со ссылкой на телеканал NBC, это объяснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

10 августа президент США Трамп впервые прокомментировал требование Москвы о сокращении штата американских дипломатов в России на две трети. Он заявил, что «очень благодарен» российскому президенту Владимиру Путину за то, что тот «освободил большое количество людей», а потому теперь у США «будет меньше расходов на их зарплату», цитировал Reuters. Трамп, упрекнув Путина за стиль холодной войны, выразил уверенность, что у высылаемых дипломатов «нет причин возвращаться назад», в Россию, и Вашингтон намерен «сэкономить много денег». По данным Politico, это заявление вызвало возмущение и смятение среди дипломатов и в госдепартаменте США.

Требование о сокращении американской дипмиссии в России пропорционально российскому представительству в США – 455 сотрудников посольств – впервые было озвучено МИДом 28 июля. Тогда же стало известно о выселении американских дипломатов с дачи в Серебряном Бору. Два дня спустя Путин уточнил, что США придется сократить 755 человек, что является самой массовой высылкой дипломатов за всю историю двух стран.