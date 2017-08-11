Politico: в госдепартаменте обиделись на комментарий Трампа о сокращении дипмиссии в России

Благодарность Дональда Трампа Владимиру Путину за то, что российский президент инициировал сокращение американской дипмиссии на 755 человек, вызвала ужас и возмущение в госдепартаменте США, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники. Впервые комментируя ответ Москвы на санкции США, Трамп заявил, что «очень благодарен» Путину за то, что тот «освободил большое количество людей» и тем самым сократил расходы бюджета США на зарплаты дипломатам в тот период, когда администрация США ищет способы сэкономить.

Высокопоставленный американский дипломат, работающий за рубежом, назвал ремарку Трампа «оскорбительной» и предположил, что после этого многие другие сотрудники госдепа могут потянуться на выход. Это заявление он считает «невероятно деморализующим и неуважительным по отношению к людям, которые служат своей стране, борясь со злом». Источник в госдепе сказал Politico, что слова Трампа широко обсуждаются в ведомстве: «Кажется, что все изумлены. Это наивное и близорукое суждение. Оно подает ужасный сигнал сотрудникам на местах». «Спасибо Путину? - ответил изданию еще один источник в госдепе. - У меня нет печатных слов, чтобы описать мою реакцию».

Президент профсоюза дипломатов США Барбара Стефенсон заявила, что с учетом всех угроз и недоброжелателей Америке как никогда нужен полноценный штат дипломатов за рубежом, который будет надлежащим образом финансироваться.

Бывший заместитель госсекретаря в администрации Буша-младшего Николас Бернс назвал заявление Трампа «постыдным» и оправдывающим дурное обращение Путина с дипломатами.

Госдеп еще не раскрыл детали, какие именно сотрудники будут сокращены. Politico пишет, что, вероятно, большая часть сокращений придется на граждан России, которые работают на дипмиссию, - им будут выплачены выходные пособия. Американских дипломатов, вероятно, направят работать в другие страны.