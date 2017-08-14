Захарова объяснила, почему в России нет четвертого генконсульства США

У США нет четвертого генконсульства на российской территории, так как Вашингтон сам не открыл его, хотя Россия много лет назад предлагала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала абсолютным блефом возможные разговоры о том, что «много лет был нарушен паритет», и «настало время сравнять его». «Суть вопроса такая: много лет назад американцам было предложено открыть четвертое генконсульство на территории России, а они этого не сделали. Все вопросы к ним», – отметила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» (цитаты по «РИА Новости»).

По ее словам, «дисбаланс образовался не по желанию российской стороны». Захарова добавила, что после распада СССР генконсульство, которое обеспечивало паритет между Россией и США, осталось на территории Украины.

В конце июля Москва потребовала к 1 сентября сократить американскую дипмиссию в России на две трети – до 455 человек, именно таков штат российского представительства в США. Это была реакция Кремля на одобрение законопроекта об антироссийских санкциях в конгрессе. Тем не менее, Вашингтон обещал подумать об ответных действиях. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Вашингтон может потребовать закрыть одно из генконсульств России в США. У России в США их четыре – в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а у США в России только три — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.