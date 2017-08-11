«Коммерсантъ»: Вашингтон может закрыть одно из российских генконсульств в США

Россия и США продолжают обмениваться ответами на введенные ранее санкции. Вашингтон может потребовать закрыть одно из четырех генконсульств России в США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Это может произойти к 1 сентября.

В конце июля Москва потребовала к 1 сентября сократить американскую дипмиссию в России на две трети – до 455 человек, именно таков штат российского представительства в США. Это была реакция Кремля на одобрение законопроекта об антироссийских санкциях в конгрессе. Тем не менее, Вашингтон обещал подумать об ответных действиях. Собеседники издания, близкие к госдепартаменту, пояснили, что в Вашингтоне рассматривали требования Москвы по сокращению диппредставительства не как зеркальные шаги, а как необоснованную эскалацию конфликта.

В отличие от России Вашингтон решили уравнять не число сотрудников дипмиссий, а количество генконсульств. У России в США их четыре – в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а у США в России только три — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее велись переговоры об открытии четвертого американского генконсульства, но от этой идеи в итоге отказались. Какое из российских генконсульств окажется под угрозой сокращения, пока не известно. Не ясно и то, повлияет ли это на процедуру получения российских виз.