Deutsche Welle сообщила о критике в Германии выдвижения экс-канцлера в совет директоров «Роснефти»

Сообщение о том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинут правительством России в совет директоров «Роснефти», вызвала критику со стороны германских политиков и правозащитников, сообщает Deutsche Welle. «Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики», – заявил Funke Mediengruppe депутат Европарламента из фракции зеленых Райнхард Бютикофер. Он назвал поведение Шредера бесстыдным и призвал Социал-демократическую партию Германии дистанцироваться от своего бывшего лидера.

Директор «Общества защиты притесняемых народов» (GfbV) Ульрих Делиус заявил, что «Роснефть» причастна к нарушениям прав человека и «своей деятельностью в Арктике и в Сибири вбивает гвоздь в крышку гроба коренных народов России». Он предположил, что компания может попытаться использовать связи экс-канцлера, чтобы уйти из-под санкций Евросоюза.

Радиостанция напоминает, что критиковали и быстрый переход Шредера после отставки с поста канцлера на работу в Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». СМИ тогда писали, что он, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте Владимире Путине отзывался как о «демократе чистой воды».