РБК: «Роснефть» пригласила Герхарда Шредера в совет директоров

«Роснефть» номинировала экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров компании, состав которого акционеры должны утвердить на внеочередном собрании 29 сентября, пишет РБК.

По данным издания, Шредеру предложено стать независимым директором в совете, состав которого будет расширен с 9 до 11 членов. Поскольку по уставу треть мест в совете директоров «Роснефти» должны занимать независимые директора, в нем открывается одна такая должность.

«Приглашение Шредера обусловлено его влиятельностью на Западе и тесными связями с Россией», - цитирует РБК научного директора Германо-российского форума Александра Рара. По оценке эксперта, в условиях санкций на европейской политической сцене практически нет других крупных фигур, которые согласились бы поддержать российский бизнес. Он напоминает, что бывший канцлер не раз доказал свою полезность, помогая «Газпрому» и другим российским компаниям, а также организовывая альянсы по энергетическому сотрудничеству международных компаний с Россией.

Год назад Герхард Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2. Он является главой комитета акционеров Nord Stream.