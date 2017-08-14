Биг-Бен не будет звонить четыре года из-за ремонта

Знаменитый колокол на часовой башне Биг-Бен в Лондоне в понедельник, 21 августа, прозвонит в последний раз перед масштабными ремонтными работами, которые продлятся до 2021 г., говорится на сайте британского парламента.

«Элизабет тауэр» (Elizabeth Tower, официальное название башни с 2012 г.) в настоящий момент реставрируют, чтобы сохранить ее «для будущих поколений», отмечается в сообщении. «Пока проводятся эти необходимые работы, знаменитый звон Great Bell (официальное название колокола, который более известен как Биг-Бен) замолкнет до 2021 г., чтобы обеспечить безопасность рабочих на башне», - поясняет парламент.

Колокол Биг-Бен весит 13,7 т и звонит каждый час, а колокола поменьше отбивают каждые 15 минут - они также замолкнут на время ремонта. Молоточки, бьющие по колоколам, будут заблокированы, а колокол - отсоединен от часового механизма. Таким образом, часы на башне продолжат показывать время, но «молча».

Колокол отбивал каждый час практически без сбоев последние 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 г. во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер, отмечает «Интерфакс».

Биг-Бен, возможно, будет звонить в дни важных государственных событий, таких как канун Нового года и Поминальное воскресенье, говорится в сообщении парламента.