Российский оппозиционер Горский попросил политического убежища в Литве

Российский националист Юрий Горский, который сбежал из-под домашнего ареста, попросил политического убежища в Литве.

«Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что моё прошение будет рассмотрено», - сообщил Горский агентству BNS в понедельник.

Прошения об убежище обычно рассматриваются в течение нескольких месяцев, отмечает агентство.

В начале июля Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест Юрия Горского, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности). Оппозиционер был задержан 5 июля у здания Мосгорсуда, где слушалась апелляционная жалоба на приговор политику Дмитрию Дёмушкину, после чего его доставили на допрос в столичное управление ФСБ.

Позже Горский сообщил, что покинул Россию и намерен просить политического убежища в Литве.

Горский является соратником саратовского политика Вячеслава Мальцева, который также покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о создании экстремистского сообщества «Артподготовка». Мальцев неоднократно принимал участие в мероприятиях «Новой оппозиции» - созданного в 2016 г. объединения либералов, демократов и националистов.