СМИ: в Сьерра-Леоне из-за оползней погибли более 200 человек, среди них 60 детей

Около 20 человек погибли в Сьерра-Леоне во время схода оползня и наводнений в районе столицы Фритаун, передает Reuters со ссылкой на представителя Красного креста.

Оползень сошел в понедельник рано утром в городе Риджент, недалеко от Фритауна. Десятки домов оказались затоплены. Как пишут СМИ, под завалами могут находиться несколько сотен человек. Причиной ЧП стали сильные ливни.

Позже власти страны официально подтвердили информацию о том, что погибли более 200 человек. По последним данным, среди них 60 детей, пишет AP. Как сообщили по местному телеканалу, морг Фритауна переполнен. Тела лежат даже на полу морга, рассказал представитель местной больницы Синнэ Камара. «Вместительность морга слишком мала для количества поступивших трупов», - рассказал он.

В спасательной операции задействованы военнослужащие.