В Китае на месте схода оползня найдены тела 15 погибших

Обнаружены тела 15 погибших в результате схода оползня на юго-западе Китая, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на экстренные службы. По уточненным данным, под завалами оказались 62 дома, более 120 человек числятся пропавшими без вести.

Оползень сошел на деревню в провинции Сычуань около 6 часов утра по местному времени. Более 1000 человек задействованы в спасательной операции.

Оползень вызван сильными ливнями. Около 18 млн куб. м земли сошло на жилые дома. Геологи считают, что шансы обнаружить под завалами живых людей крайне малы. Спасена была только одна семья из трех человек.