Путин выразил соболезнования председателю КНР в связи со сходом оползня

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину, в которой выразил соболезнования в связи со сходом оползня.

«В телеграмме глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении Кремля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил соболезнования Китаю. «От имени правительства Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с оползнем в провинции Сычуань, вызвавшим человеческие жертвы и разрушения», — говорится в его телеграмме.

Оползень сошел на деревню в юго-западной провинции Сычуань сегодня около шести утра по местному времени. Под завалами оказались 46 домов, 141 человек числится пропавшим.