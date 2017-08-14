Провайдер разорвал договор с ультраправым изданием Daily Stormer после беспорядков в Шарлоттсвилле

Крупнейшая в мире хостинговая компания GoDaddy дала 24 часа американскому неонацистскому сайту Daily Stormer на поиск другого провайдера. Как сообщает ВВС, она обвинила редакцию в нарушении условий договора, после того как на сайте появилась публикация, оскорбляющая погибшую в Шарлоттсвилле женщину. Изданию TechCrunch в GoDaddy сообщили, что эта публикация может спровоцировать новую волну насилия, тем самым она нарушает условия предоставления хостинговых услуг.

Нири Шан, адвокат, специализирующийся по свободе слова и СМИ, назвал крайне необычным такое решение хостинговой компании. Он напомнил, что права интернет-изданий защищает первая поправка к Конституции США.

Вскоре после ультиматума от провайдера на Daily Stormer появилось сообщение, что его взломали хакеры Anonymous во имя погибшей женщины и что они не допустят новых публикаций, разжигающих ненависть. Официальный микроблог группы, впрочем, сообщил, что не имеет подтверждения, что ее участники действительно взломали издание, и предположил, что это может быть уловка редакции, которая пытается сохранить ресурс.

32-летняя Хизер Хейер участвовала в акции протеста против демонстрации белых неонацистов 12 августа в Шарлоттсвилле. Ультраправые протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли. Хейер погибла после наезда автомобиля на толпу. После этого редактор Daily Stormer Эндрю Энглин написал о ней неуважительную статью.

Платформа для поиска съемного жилья Airbnb заблокировала ультраправых пользователей, которые через нее искали жилье в Шарлоттсвилле, сообщает Quartz. Представитель сервиса заявил изданию, что члены сообщества Airbnb сдают жилье людям вне зависимости от расы, религии, национальности, пола или возраста съемщика.

Микроблог «Yes you're racist», который ведет 30-летний американец Логан Смит, занялся установлением участников акции неонацистов по фотографиям.