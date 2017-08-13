Белый дом уточнил позицию Трампа по беспорядкам в Шарлотсвилле

Президент США осуждает любое насилие, со стороны националистов и их противников, заявили в Белом доме. «Президент очень четко выразился в своем заявлении, что он осуждает все формы насилия, предубеждения и ненависти, и, разумеется, сюда входят ультраправые националисты, неонацисты, члены Ку-клукс-клана и любых других экстремистских групп. Он призвал к единству всей Америки», – сообщил представитель Белого дома.

Ранее Дональд Трамп, комментируя беспорядки в Шарлотсвилле, призвал к единству и осуждению ненависти. Как отмечает Sky News, многие раскритиковали его, посчитав, что Трамп должен был более четко осудить националистов. Так, мэр Шарлотсвилла Майк Сигнер заявил, что президент должен был конкретно «назвать зло по имени», а не сделав это, он только подлил масла в огонь расовой ненависти.