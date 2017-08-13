Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Шарлотсвилл

Посольство России в США рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Шарлотсвилл. В ночь на субботу в городе начались столкновения белых националистов и прочих радикальных группировок с выступающими против их действий гражданами.

«В связи с ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от поездок в этот город», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Около 21.00 мск субботы в толпу демонстрантов врезался автомобиль, один человек погиб, еще 19 получили ранения. В полиции сообщили, что подозреваемый в наезде – 20-летний житель Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший – был задержан, передает CNN. Ему уже предъявлены обвинения в «убийстве второй степени, умышленном нанесении травм и неспособности остановить ДТП, повлекшее за собой смерть».

Также в субботу на окраине города потерпел крушение полицейский вертолет, он направлялся в город для оказания помощи в восстановлении правопорядка. На борту находились лейтенант Х. Джей Каллен и пилот Берк M. M. Бэйтс, оба они погибли, говорится в сообщении управления полиции штата в Facebоok. В настоящее время полиция выясняет причины случившегося.