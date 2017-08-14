В больнице скончался раненный в перестрелке в Мособлсуде участник банды GTA

Один из членов так называемой банды GTA, устроивших перестрелку в здании Мособлсуда 1 августа, умер в больнице, сообщил «Интерфаксу» в понедельник осведомленный источник.

По его словам, умерший участник банды Умар Хасанов скончался от полученных ранений.

1 августа пятеро подсудимых по уголовному делу банды GTA напали в лифте на двоих конвоиров. Они смогли освободиться и завладеть их оружием, один из конвоиров смог вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. В результате перестрелки между подсудимыми и правоохранителями трое нападавших были убиты. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен.

Так называемая банда GTA была создана в 2012 г. В ее состав входило 14 человек, все они были уроженцами республик Центральной Азии. По данным Следственного комитета, к 2014 г. на территории Москвы, Московской и Калужской областей членами банды были убиты 17 человек, двое ранены. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным избиением и угрозами. Девять участников предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.