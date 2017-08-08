Мособлсуд перенес на 22 августа слушания по делу банды GTA

Мособлсуд отложил на 22 августа слушания по делу банды GTA, передает ТАСС.

Судья Наталья Валикова заявила, что слушания будут продолжены «в любом случае». «Я довожу до сведения подсудимых, чтобы они готовились давать показания, слушания будут продолжены в августе и сентябре в любом случае», - уточнила судья.

Судебное заседание началось со значительным опозданием, фигуранты дела были доставлены в суд усиленным конвоем сотрудников полиции и спецназа Росгвардии.

Судья изложила участникам процесса официально известную ей информацию. «В суд сегодня не доставлены пятеро подсудимых. У суда есть сведения от Следственного комитета, что двое обвиняемых находятся в госпитале с огнестрельными ранениями, трое погибли 1 августа от огнестрельных ранений, но у суда нет свидетельств о смерти и суду не известны сроки выздоровления находящихся в госпитале. В этих условиях я принимаю решение о переносе заседания на 22 августа» - сказала она.

1 августа пятеро подсудимых по уголовному делу банды GTA напали в лифте на двоих конвоиров. Они смогли освободиться и завладеть их оружием, один из конвоиров смог вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. В результате перестрелки между подсудимыми и правоохранителями трое нападавших были убиты. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен.