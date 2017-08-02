ТАСС: ответственного за конвоирование фигурантов дела «банды GTA» могут наказать

Ответственный за конвоирование в Мособлсуде, где подсудимые по делу «банды GTA» напали на конвой, может понести наказание вплоть до уголовного. Это ТАСС сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, пятерых подсудимых должны были сопровождать 10 конвоиров. Ранее о таком же правиле сообщил РБК, ссылаясь на внутреннюю инструкцию, и добавил, что подсудимых нельзя было помещать в лифт.

Руководство ГУ МВД Московской области назначило служебную проверку инцидента, сообщила ранее начальник пресс-службы главка Татьяна Петрова.

1 августа днем пять подсудимых в лифте в здании суда напали на конвоировавших их мужчину и женщину, избили их, завладели их оружием и попытались бежать. На помощь конвоирам прибыло подкрепление. На третьем этаже здания Мособлсуда произошла перестрелка подсудимых и бойцов ОМОНа Росгвардии. В результате напавших «нейтрализовали».

Участвовавшие в задержании подсудимых шестеро сотрудников Сергиево-Посадского ОМОНа привезли в Мособлсуд подозреваемого в совершении тяжкого преступления, который проходил по другому делу. Когда произошло нападение в лифте, омоновцы ожидали окончания судебного заседания на улице в служебной машине. Информацию о нападении они получили около 14.09 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии. Бойцы решили помочь задержать нападавших. Основная группа омоновцев засела на втором этаже здания суда, «как более вероятном для побега», сказал собеседник ТАСС. По его словам, вторая группа расположилась на третьем этаже, именно здесь преступники выскочили из лифта и открыли огонь по правоохранителям.

«Один сотрудник Росгвардии сразу же получил огнестрельное ранение в плечо. Другой, укрывшись за колонной, открыл ответный огонь, нейтрализовав нескольких злоумышленников. Находившиеся с другой стороны сотрудники полиции также открыли огонь по нападавшим. В результате все преступники были нейтрализованы», - уточнили в пресс-службе.