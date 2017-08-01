СК проверит на нарушения правоохранителей, конвоировавших подсудимых из банды GTA

Следственный комитет России даст оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся организацией конвоирования подсудимых по делу «банды GTA». Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом», - сказала она.

Дело о перестрелке в Мособлсуде передано в центральный аппарат СК.