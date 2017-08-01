Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Мособлсуде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Мособлсуде по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», передает ТАСС.

Ранее во вторник на заседании Мособлсуда началось слушание по делу о так называемой «банде GTA». Пятеро подсудимых напали на конвоиров, завладели оружием и решили скрыться. Сотрудники ОМОН пытались обезвредить преступников, но те открыли огонь. В ходе перестрелки преступники были нейтрализованы.

Четверо фигурантов дела «банды GTA» были убиты. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат Диана Татосова. «Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты», — уточнила она. Ранее адвокат защищала одного из обвиняемых.

Однако в МВД подтвердили ликвидацию только трех нападавших. «При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены», - рассказала «Интерфаксу» представитель областного главка полиции Татьяна Петрова. По её словам, в ходе стрельбы сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.

Инцидент произошел приблизительно в два часа дня. «По предварительной информации, при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием», - добавила представитель ведомства.