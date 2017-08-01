СМИ: из Мособлсуда начали выводить людей из-за стрельбы

Из здания Московского областного суда идет эвакуация людей, связанная с инцидентом на одном из заседаний, сообщила «Интерфаксу» в середине дня 1 августа пресс-секретарь суда Наталья Осипова. Других подробностей она сообщить не смогла. Агентству «Москва» Осипова сказала, что из здания вывели всех сотрудников. Агентству ТАСС она сообщила, что есть сведения, что инцидент произошел на заседании по делу так называемой «банды GTA».

«В здании Московского областного суда произошла стрельба, из здания эвакуированы люди», - сказал источник агентства в правоохранительных органах. Ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя, сообщил ТАСС очевидец инцидента.

«Во время судебного заседания по своему делу мы слышали в здании не менее 20 выстрелов. По свидетельствам очевидцев, у кого-то из сотрудников (конвоиров) забрали оружие и стреляли по сотрудникам. Я видела одного пристава - женщину, которая была вся в крови. Говорят, ранен еще один человек», - сказала «Интерфаксу» адвокат Софья Рубасская. По ее словам, пострадавшим оказывается помощь прибывшей на место бригадой скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству «Москва» сказали, что проверяют информацию о стрельбе в суде, но «ясности пока нет».

Инцидент произошел в 13.30 на четвертом этаже на процессе по делу банды GTA, сообщает «Московский комсомолец». По его данным, кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте. Прозвучали выстрелы.

В 14.52 Осипова сказала радиостанции «Говорит Москва», что «инцидент улажен» и сотрудникам разрешили вернуться в здание. Точные данные о случившемся еще не собраны, рассказать подробно, что произошло, она не смогла.

Сообщения о том, что в Московской области орудует группировка, убивающая водителей на ночных трассах, появились в августе 2014 г. Группу прозвали «бандой GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Серия убийств была зафиксирована на трассе М4 «Дон». По версии Генпрокуратуры, участники банды совершали нападения по следующей схеме: они оставляли на трассах самодельные шипы, которые повреждали покрышки автомобилей. Водители были вынуждены останавливаться, после чего на них нападали и убивали. Представитель СКР Владимир Маркин ранее подчеркивал, что нападения совершались из корыстных побуждений. Мособлсуд рассматривать дело банды по существу начал ровно год назад - 1 августа 2016 г.