РБК: Число конвоиров в деле «банды GTA» снизили вопреки инструкции

Фигурантов дела «банды GTA» должны были сопровождать в суд не менее десяти конвоиров, сообщает РБК со ссылкой на ведомственную инструкцию МВД. Регламент не предусматривает перевозку подсудимых в лифте; также их должны были конвоировать по отдельности, а не группой, считают опрошенные РБК юристы.

В Мособлсуде 1 августа пятеро обвиняемых в участии в «банде GTA» в лифте напали на двух конвоиров, завладели оружием одного из них и устроили стрельбу. В результате сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, еще двое полицейских получили травмы, трое подсудимых убиты, двое ранены.

СКР обещал дать правовую оценку организации конвоирования. Соблюдение закона при доставке обвиняемых в суд проверят также прокуратура и управление МВД по Московской области.