Трамп: Виновные в столкновениях в Шарлоттсвилле понесут ответственность, расизм – это зло

Президент США Дональд Трамп сегодня заклеймил расизм, нацизм и Ку-клукс-клан в пятиминутной речи, посвященной организованным неонацистами беспорядкам в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

«Я только что встретился с директором ФБР Кристофером Рэем и генпрокурором Джеффом Сешнсом. Минюст начал расследование о нарушениях гражданских прав... Говорю всем участникам расового насилия в эти выходные: вы понесете полную ответственность. Правосудие свершится», - сказал Трамп.

«Подобным проявлениям ненависти, нетерпимости и насилия не место в Америке. И, как я говорил много раз, вне зависимости от цвета кожи законы одинаковы для всех, создал всех нас один и тот же Бог, - сказал президент США. - Наш долг - любить и уважать друг друга и вместе осудить эту ненависть, нетерпимость и насилие. Мы должны восстановить уважение друг к другу и к нашей стране, которые делают нас американцами. Расизм - это зло. Те, кто призывают к расовому насилию, - это бандиты и преступники, включая Ку-клукс-клан, неонацистов, ультраправых и все прочие подобные группы, презирающие американские ценности».

Трамп не ответил на вопросы журналистов после своего заявления.