Дональд Трамп прервал отпуск

Президент США Дональд Трамп прерывает свой первый отпуск и возвращается в Вашингтон. «Этим утром направляюсь в Вашингтон. Много работы. Сосредоточусь на торговле и на военной сфере», – написал он в Twitter.

С 4 августа Дональд Трамп находится в своем первом отпуске в принадлежащем ему гольф-клубе в американском штате Нью-Джерси, планировалось, что отпуск продлится 17 дней. В это время в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет президента, проводился ремонт, напоминает «Прайм».

В минувшие выходные в Шарлотсвилле, Вирджиния, был объявлен режим ЧС после массовых беспорядков, поводом для которых стала судьба памятника главнокомандующему армии Конфедерации времен гражданской войны генералу Роберту Эдварду Ли. Также в субботу автомобиль въехал в толпу демонстрантов, погибла женщина, были ранены еще несколько человек. В пригороде разбился полицейский вертолет, находившиеся на борту лейтенант Х. Джей Каллен и пилот Берк M. M. Бэйтс погибли.