WP: Въехавший в демонстрантов Шарлотсвилля водитель был националистом

Обвиняемый в наезде на антирасистских демонстрантов в американском Шарлотсвилле 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший долгое время разделял взгляды нацистов, пишет The Washington Post со ссылкой на его учителя истории Дерека Вимера. Он был преподавателем Филдса-младшего в младшей и старшей школе в штате Кентукки.

«Было очевидно, что он увлекается нацизмом и почитает Адольфа Гитлера», – утверждает учитель истории. В подтверждение своих слов Вимер рассказал, что на уроке, посвященном войнам, в которых участвовали США, молодой человек подготовил доклад о вооруженных силах нацистов в период Второй мировой войны. Филдс-младший «разделял взгляды расового превосходства белых. Он действительно верил во все это», – заключил учитель.

Вечером 12 августа в Шарлотсвилле в толпу демонстрантов, выступающих против ультраправых взглядов, врезался автомобиль. В результате один человек погиб, 19 пострадали. Сидевшему за рулем Филдсу-младшему были предъявлены обвинения в «убийстве второй степени, умышленном нанесении травм и неспособности остановить ДТП, повлекшее за собой смерть».

Наезд произошел на фоне беспорядков, поводом для которых стала судьба памятника главнокомандующему армии Конфедерации времен гражданской войны генералу Роберту Эдварду Ли. Многие из белых националистов несли плакаты кампании президента США Дональда Трампа. При этом сам Трамп осудил произошедшее. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, в городе введено чрезвычайное положение.