Россияне не пострадали в результате наводнения в Сьерра-Леоне

Россиян среди пострадавших в результате наводнения в Сьерра-Леоне нет. Об этом сообщили в российском МИДе.

«14 августа в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения в Сьерра-Леоне, а также масштабного оползня в одном из пригородов столицы этой западноафриканской страны - города Фритауна, по предварительным данным, погибли более 300 и остались без крова около 2000 человек», - уточнили в министерстве.

«Правительством Сьерра-Леоне был создан оперативный кризисный штаб и сформирована комиссия по оценке нанесенного ущерба. В помощи пострадавшим и устранении последствий бедствия участвуют подразделения службы по чрезвычайным ситуациям, Красного Креста, полиции и вооруженных сил, осуществляются меры по эвакуации местных жителей из потенциально опасных районов», - отметили в ведомстве.

«По информации посольства России в Гвинейской Республике, курирующего по совместительству отношения нашей страны с Республикой Сьерра-Леоне, среди находящихся в Сьерра-Леоне российских граждан пострадавших нет», - заявили в МИДе.