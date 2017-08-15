Мадуро объявил о военных учениях, в которых призвал поучаствовать всех граждан

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал всех граждан страны принять участие в двухдневных военных учениях 26–27 августа, сообщает Reuters. «Каждый должен присоединиться к плану обороны, миллионы мужчин и женщин. Посмотрим, как это понравится американским империалистам», – объявил он о маневрах с участием профессиональной армии и гражданского населения.

Это заявление стало ответом президенту США Дональду Трампу, допустившему военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле. С апреля в стране проходят антиправительственные выступления, в ходе которых было убито более 120 человек. В стране была созвана Конституционная ассамблея, объявившая свое верховенство над оппозиционным парламентом. Ранее оппозиция провела «народный референдум», на котором большинство высказалось против созыва ассамблеи.

Ранее Мадуро запросил у Белого дома телефонный разговор с Трампом, но получил отказ. Каракасу ответили, что Белый дом отказал ему в этой просьбе. «Трамп переговорит с лидером Венесуэлы, как только в стране будет восстановлена демократия».